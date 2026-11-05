FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Howden Joinery Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Profitable Howden Joinery Group-Anlage?

05.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,56 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Howden Joinery Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,090 Howden Joinery Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 236,10 GBP, da sich der Wert eines Howden Joinery Group-Papiers am 04.11.2026 auf 8,41 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 136,10 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich zuletzt auf 4,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net