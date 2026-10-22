FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Howden Joinery Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Howden Joinery Group-Anteile letztlich bei 6,34 GBP. Bei einem 1.000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 157,828 Howden Joinery Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (7,89 GBP), wäre das Investment nun 1.244,48 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,45 Prozent vermehrt.
Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,28 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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