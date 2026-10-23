FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Anlage

23.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen IG Group-Einstiegs gewesen.

Am 23.10.2023 wurde das IG Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,22 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die IG Group-Aktie investiert hat, hat nun 16,090 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 9,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,19 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 55,19 Prozent vermehrt.

IG Group wurde am Markt mit 3,13 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net