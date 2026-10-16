FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in IG Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem IG Group-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,71 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 933,707 IG Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.136,32 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Anteils am 15.10.2026 auf 9,79 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 8,64 Prozent.
IG Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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