FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen

IMI-Investmentbeispiel

13.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in IMI eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das IMI-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMI-Papier bei 23,20 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,103 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.340,52 GBP, da sich der Wert einer IMI-Aktie am 12.10.2026 auf 31,10 GBP belief. Mit einer Performance von +34,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

IMI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,26 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net