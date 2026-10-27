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FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in IMI-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IMI PLC
34.20 EUR 0.40 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,55 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,042 IMI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (28,70 GBP), wäre die Investition nun 173,41 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,41 Prozent gesteigert.

Der IMI-Wert an der Börse wurde auf 6,74 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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