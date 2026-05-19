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IMI-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor einem Jahr eingebracht

26.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in IMI-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IMI PLC
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Am 23.05.2025 wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,28 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 518,672 IMI-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 27,70 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.367,22 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,67 Prozent gesteigert.

IMI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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