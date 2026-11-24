FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in IMI eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IMI-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,70 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 56,502 IMI-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.614,82 GBP, da sich der Wert einer IMI-Aktie am 23.11.2026 auf 28,58 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,48 Prozent gesteigert.
Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf IMI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IMI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen