Profitable IMI-Investition?

Wer vor Jahren in IMI eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IMI-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,70 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 56,502 IMI-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.614,82 GBP, da sich der Wert einer IMI-Aktie am 23.11.2026 auf 28,58 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,48 Prozent gesteigert.

Alle IMI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net