FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitables Informa-Investment?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie gebracht.

Das Informa-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Informa-Aktie betrug an diesem Tag 5,20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,230 Informa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Informa-Papiere wären am 22.06.2026 168,19 GBP wert, da der Schlussstand 8,75 GBP betrug. Das entspricht einer Zunahme von 68,19 Prozent.

Informa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net