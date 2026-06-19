FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Das Informa-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Informa-Aktie betrug an diesem Tag 5,20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,230 Informa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Informa-Papiere wären am 22.06.2026 168,19 GBP wert, da der Schlussstand 8,75 GBP betrug. Das entspricht einer Zunahme von 68,19 Prozent.
Informa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Informa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Informa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Informa PLC
Analysen zu Informa PLC
Keine Analysen gefunden.