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FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Informa-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Informa PLC
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Am 22.09.2016 wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,64 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150,649 Informa-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 1.350,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,96 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 35,04 Prozent vermehrt.

Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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