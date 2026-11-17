Lukratives Informa-Investment?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Informa-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Informa-Papier an diesem Tag bei 6,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Informa-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,576 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 137,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,83 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,54 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 12,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net