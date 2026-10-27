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Investmentbeispiel

FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Informa-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Informa PLC
9.90 EUR 0.05 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Informa-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,56 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 10,465 Informa-Aktien. Die gehaltenen Informa-Anteile wären am 26.10.2026 87,23 GBP wert, da der Schlussstand 8,34 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent.

Der Informa-Wert an der Börse wurde auf 11,33 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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