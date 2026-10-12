FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 12.10.2021 wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das InterContinental Hotels Group-Papier bei 65,90 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,518 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (159,05 USD), wäre die Investition nun 241,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141,37 Prozent gesteigert.
InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 23,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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