FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem InterContinental Hotels Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 70,99 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,086 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 2.507,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 178,00 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 150,73 Prozent.
Der InterContinental Hotels Group-Wert an der Börse wurde auf 26,01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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