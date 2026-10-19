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InterContinental Hotels Group-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterContinental Hotels Group-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
InterContinental Hotels Group plc
149.50 EUR -0.15 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,22 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,739 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.525,63 USD, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 16.10.2026 auf 170,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 252,56 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group bezifferte sich zuletzt auf 24,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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