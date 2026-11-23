InterContinental Hotels Group-Performance

So viel hätten Anleger mit einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der InterContinental Hotels Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die InterContinental Hotels Group-Anteile bei 130,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investierten, hätten nun 0,767 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 130,13 USD, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 20.11.2026 auf 169,70 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,13 Prozent erhöht.

InterContinental Hotels Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net