FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Intermediate Capital Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Intermediate Capital Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Intermediate Capital Group-Aktie bei 5,97 GBP. Wer vor 10 Jahren 10.000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 1.676,446 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 30.058,68 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 23.10.2026 auf 17,93 GBP belief. Damit wäre die Investition 200,59 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 4,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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