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Rentabler Intermediate Capital Group-Einstieg?

FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Intermediate Capital Group-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intermediate Capital Group PLC
22.20 EUR -0.40 EUR -1.77 %
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Vor 3 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,61 GBP. Wer vor 3 Jahren 10.000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 735,024 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 19,03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.987,50 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,88 Prozent zugenommen.

Am Markt war Intermediate Capital Group jüngst 5,16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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