FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentabler Intermediate Capital Group-Einstieg?

14.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Intermediate Capital Group-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das Intermediate Capital Group -Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,61 GBP. Wer vor 3 Jahren 10.000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 735,024 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 19,03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.987,50 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,88 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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