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FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intermediate Capital Group-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intermediate Capital Group PLC
22.80 EUR -0.20 EUR -0.87 %
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Am 09.11.2023 wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Intermediate Capital Group-Aktie an diesem Tag bei 14,13 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,796 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.345,13 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,51 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Intermediate Capital Group eine Marktkapitalisierung von 5,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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