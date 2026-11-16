FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitabler International Consolidated Airlines-Einstieg?

Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die International Consolidated Airlines-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,04 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.290,112 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14.900,92 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 13.11.2026 auf 4,53 GBP belief. Mit einer Performance von +49,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 19,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net