FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 09.11.2021 wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der International Consolidated Airlines-Anteile betrug an diesem Tag 1,75 GBP. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 570,646 International Consolidated Airlines-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.474,89 GBP, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Papiers am 06.11.2026 auf 4,34 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 147,49 Prozent gleich.
Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich jüngst auf 18,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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