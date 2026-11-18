Investec-Anlage

Wer vor Jahren in Investec eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2025 wurde die Investec-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Investec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173,762 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Investec-Papiers auf 6,10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.059,08 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,91 Prozent erhöht.

Investec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net