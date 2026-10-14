FTSE 100-Titel Investec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investec von vor 10 Jahren verdient

Investec-Anlage im Blick

14.10.26 10:01 Uhr

Vor Jahren in Investec eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Investec-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Investec-Anteile bei 3,23 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.092,136 Investec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18.382,75 GBP, da sich der Wert einer Investec-Aktie am 13.10.2026 auf 5,95 GBP belief. Mit einer Performance von +83,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Investec betrug jüngst 5,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net