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Profitables Land Securities Group-Investment?

FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Land Securities Group gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Land Securities Group
8.06 EUR -0.02 EUR -0.19 %
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Land Securities Group-Anteile betrug an diesem Tag 7,08 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 141,176 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 6,79 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 957,88 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 4,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Land Securities Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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17.07.12 Land Securities Group equal-weight Morgan Stanley
22.05.12 Land Securities Group equal-weight Morgan Stanley
07.09.09 Land Securities kaufen Die Actien-Börse
09.05.05 Land Securities: Outperform Goldman Sachs

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