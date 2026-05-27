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FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

03.06.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Land Securities Group-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Land Securities Group
7,26 EUR -0,22 EUR -2,88%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Land Securities Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Land Securities Group-Papiers betrug an diesem Tag 11,63 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 859,845 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.06.2026 5.421,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,31 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,79 Prozent.

Land Securities Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,62 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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