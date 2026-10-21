FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Land Securities Group-Aktien verlieren können.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Land Securities Group-Papier an diesem Tag bei 10,11 GBP. Bei einem Land Securities Group-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,912 Land Securities Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 644,41 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 20.10.2026 auf 6,52 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,56 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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