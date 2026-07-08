FTSE 100-Titel Land Securities Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Land Securities Group-Aktionäre freuen

Land Securities Group-Ausschüttung

10.07.26 14:03 Uhr

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Land Securities Group-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Land Securities Group am 09.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,41 GBP je Aktie beschlossen. Damit wurde die Land Securities Group-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,50 Prozent erhöht. 290,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Land Securities Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,92 Prozent herabgesetzt.

Land Securities Group-Dividendenrendite

Die Land Securities Group-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 6,58 GBP. Heute wird der Land Securities Group-Titel Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Land Securities Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Land Securities Group weist für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 7,35 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren reduzierte sich der Land Securities Group-Aktienkurs via London um 5,52 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 450,23 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Land Securities Group

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,42 GBP. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 6,40 Prozent nachlassen.

Grunddaten der Land Securities Group-Aktie

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Land Securities Group beläuft sich aktuell auf 4,831 Mrd. GBP. Land Securities Group besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,98. 2026 setzte Land Securities Group 892,000 Mio. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 0,46 GBP.

Redaktion finanzen.net