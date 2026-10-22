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Legal General-Investition

FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Legal General-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Legal & General plc
3.55 EUR -0.13 EUR -3.64 %
Charts | News | Analysen

Die Legal General-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,08 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 480,307 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (3,01 GBP), wäre die Investition nun 1.445,24 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,52 Prozent vermehrt.

Legal General wurde am Markt mit 15,96 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.13 LegalGeneral Group verkaufen Exane-BNP Paribas SA
11.04.13 LegalGeneral Group halten Bernstein
14.03.13 LegalGeneral Group kaufen Barclays Capital
31.01.13 LegalGeneral Group kaufen HSBC Investmentbank
18.10.12 LegalGeneral Group buy Nomura

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