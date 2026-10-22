FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren abgeworfen

Legal General-Investition

22.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Legal General-Aktien verdienen können.

Die Legal General-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,08 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 480,307 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (3,01 GBP), wäre die Investition nun 1.445,24 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,52 Prozent vermehrt.

Legal General wurde am Markt mit 15,96 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net