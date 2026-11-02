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LondonMetric Property-Investition

FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LondonMetric Property-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LondonMetric Property-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LondonMetric Property PLC
2.19 EUR -0.01 EUR -0.27 %
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Die LondonMetric Property-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,77 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,497 LondonMetric Property-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 1,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,18 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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