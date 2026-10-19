FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in LondonMetric Property-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurden LondonMetric Property-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,48 GBP wert. Bei einem Investment von 1.000 GBP in das LondonMetric Property-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 675,744 LondonMetric Property-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.212,29 GBP, da sich der Wert einer LondonMetric Property-Aktie am 16.10.2026 auf 1,79 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,23 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich jüngst auf 4,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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