DAX 25.343 -1,1%ESt50 6.143 -1,0%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.944 +1,2%Euro 1,1215 -0,2%Öl 108,5 -1,3%Gold 4.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in LondonMetric Property-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LondonMetric Property PLC
2.12 EUR 0.01 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden LondonMetric Property-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,48 GBP wert. Bei einem Investment von 1.000 GBP in das LondonMetric Property-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 675,744 LondonMetric Property-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.212,29 GBP, da sich der Wert einer LondonMetric Property-Aktie am 16.10.2026 auf 1,79 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,23 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich jüngst auf 4,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle LondonMetric Property Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netFTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netFTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.netFTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 3 Jahren abgeworfen
Werbung - LondonMetric Property-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netFTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in LondonMetric Property von vor einem Jahr rentiert?
finanzen.netFTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren verdient
Werbung

LondonMetric Property Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LondonMetric Property nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.