Lukrative M&G-Investition?

Vor Jahren in M&G-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden M&G-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren M&G-Anteile an diesem Tag 2,72 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das M&G-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,751 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,03 GBP, da sich der Wert eines M&G-Anteils am 26.11.2026 auf 3,13 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 15,03 Prozent gleich.

M&G erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net