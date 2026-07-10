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Profitable M&G-Investition?

FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in M&G von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in M&G-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
M&G PLC Registered Shs
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Die M&G-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die M&G-Anteile bei 1,89 GBP. Bei einem M&G-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.295,208 M&G-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18.676,20 GBP, da sich der Wert einer M&G-Aktie am 16.07.2026 auf 3,53 GBP belief. Damit wäre die Investition um 86,76 Prozent gestiegen.

Alle M&G-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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