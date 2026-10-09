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Lohnender M&G-Einstieg?

FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in M&G von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen M&G-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
M&G PLC Registered Shs
3.58 EUR 0.01 EUR 0.28 %
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Am 09.10.2023 wurden M&G-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das M&G-Papier bei 1,94 GBP. Bei einem M&G-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.166,624 M&G-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.727,20 GBP, da sich der Wert eines M&G-Papiers am 08.10.2026 auf 3,04 GBP belief. Aus 10.000 GBP wurden somit 15.727,20 GBP, was einer positiven Performance von 57,27 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von M&G belief sich zuletzt auf 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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