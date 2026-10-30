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FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&G von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die M&G-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
M&G PLC Registered Shs
3.79 EUR -0.16 EUR -4.05 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der M&G-Aktie statt. Der Schlusskurs der M&G-Anteile betrug an diesem Tag 2,64 GBP. Bei einem M&G-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.792,188 M&G-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.244,98 GBP, da sich der Wert eines M&G-Papiers am 29.10.2026 auf 3,23 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,45 Prozent gesteigert.

M&G erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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