FTSE 100-Titel Metlen Energy Metals-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht Metlen Energy Metals für Anleger vor

Dividenden-Strategie

Metlen Energy Metals-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Metlen Energy Metals-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Metlen Energy Metals am 21.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR beschlossen. Die Gesamtausschüttung lässt sich Metlen Energy Metals 214,09 Mio. EUR kosten. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 20,51 Prozent.

Metlen Energy Metals-Dividendenrendite

Der Metlen Energy Metals-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem ath-Handel bei 37,96 EUR in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Metlen Energy Metals, demnach wird der Metlen Energy Metals-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Metlen Energy Metals-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Metlen Energy Metals-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Metlen Energy Metals-Titels 2,26 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr sank der Aktienkurs von Metlen Energy Metals via ath um 16,97 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -12,03 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Metlen Energy Metals

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,50 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 3,86 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Metlen Energy Metals

Metlen Energy Metals ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 5,469 Mrd. EUR. Metlen Energy Metals verfügt über ein KGV von aktuell 20,10. 2025 setzte Metlen Energy Metals 7,107 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,20 EUR.

Redaktion finanzen.net