FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen National Grid-Investment verdienen können.
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Vor 3 Jahren wurde das National Grid-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die National Grid-Aktie 9,19 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,881 National Grid-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (12,47 GBP), wäre das Investment nun 135,63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,63 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete National Grid eine Marktkapitalisierung von 63,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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