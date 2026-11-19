Rentabler National Grid-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen National Grid-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das National Grid -Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die National Grid-Aktie 9,19 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,881 National Grid-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (12,47 GBP), wäre das Investment nun 135,63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,63 Prozent gesteigert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf National Grid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Grid

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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