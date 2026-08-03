FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentables National Grid-Investment?

06.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in National Grid eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.08.2021 wurde die National Grid-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das National Grid-Papier an diesem Tag bei 8,43 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,865 National Grid-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (11,88 GBP), wäre das Investment nun 140,90 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 140,90 GBP entspricht einer Performance von +40,90 Prozent.

Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 59,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net