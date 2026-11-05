FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Langfristige Performance

05.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in National Grid-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das National Grid-Papier letztlich bei 9,20 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in National Grid-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,704 National Grid-Aktien. Die gehaltenen National Grid-Anteile wären am 04.11.2026 1.375,10 GBP wert, da der Schlussstand 12,65 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,51 Prozent angewachsen.

National Grid wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,33 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net