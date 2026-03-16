FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren National Grid-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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National Grid-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die National Grid-Anteile bei 8,31 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 120,297 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.442,96 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 10.06.2026 auf 12,00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,30 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte National Grid einen Börsenwert von 59,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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