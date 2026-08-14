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Pershing Square-Investition im Blick

FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Pershing Square-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pershing Square Holdings
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pershing Square-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Pershing Square-Anteile an diesem Tag 26,10 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,831 Pershing Square-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,11 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 17.08.2026 auf 39,44 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,11 Prozent vermehrt.

Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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