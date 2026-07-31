FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie Investoren gebracht.
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Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,02 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 24,378 Pershing Square-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 951,24 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Papiers am 03.08.2026 auf 39,02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,88 Prozent verringert.
Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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