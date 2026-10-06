FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pershing Square von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Pershing Square-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Pershing Square-Anteile bei 29,38 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Pershing Square-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,037 Pershing Square-Aktien. Die gehaltenen Pershing Square-Aktien wären am 05.10.2026 1.256,64 GBP wert, da der Schlussstand 36,92 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,66 Prozent.
Am Markt war Pershing Square jüngst 6,44 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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