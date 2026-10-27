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Lukratives Pershing Square-Investment?

FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pershing Square Holdings
45.50 EUR 0.40 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pershing Square-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,008 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 37,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 794,12 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 20,59 Prozent verkleinert.

Alle Pershing Square-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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