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FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phoenix Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

01.05.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Phoenix Group-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phoenix Group Holdings
8,89 EUR 0,09 EUR 0,97%
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Vor 1 Jahr wurde die Phoenix Group-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,96 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1.677,852 Phoenix Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 12.684,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,56 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Phoenix Group belief sich zuletzt auf 7,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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