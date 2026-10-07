FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in RELX-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 10 Jahren wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,68 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,120 RELX-Aktien im Depot. Die gehaltenen RELX-Anteile wären am 06.10.2026 1.751,36 GBP wert, da der Schlussstand 25,71 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,14 Prozent.
Zuletzt verbuchte RELX einen Börsenwert von 43,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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