FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RELX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in RELX-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde die RELX-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,36 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,906 RELX-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.04.2026 2.248,38 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,79 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 124,84 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 48,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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