FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätte eine Investition in RELX von vor einem Jahr gekostet

RELX-Investition im Blick

14.10.26 10:01 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RELX-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden RELX-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das RELX-Papier investiert hätte, befänden sich nun 292,826 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 8.114,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,71 GBP belief. Damit wäre die Investition 18,86 Prozent weniger wert.

Insgesamt war RELX zuletzt 47,94 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net