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Langfristige Investition

FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätte eine Investition in RELX von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in RELX-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35.64 EUR 0.58 EUR 1.65 %
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Am 11.11.2025 wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die RELX-Anteile bei 32,27 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,099 RELX-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 29,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,10 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 7,90 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für RELX eine Börsenbewertung in Höhe von 51,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.11.26 RELX Buy UBS AG
04.11.26 RELX Outperform Bernstein Research
28.10.26 RELX Outperform Bernstein Research
27.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 RELX Buy UBS AG

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