FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rightmove von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rightmove-Investment gewesen.
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Am 03.06.2016 wurde das Rightmove-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,22 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,702 Rightmove-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,15 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,15 Prozent.
Rightmove war somit zuletzt am Markt 3,18 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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