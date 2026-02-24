FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rightmove von vor 3 Jahren bedeutet

Langfristige Investition

Vor Jahren in Rightmove-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.02.2023 wurde das Rightmove-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5,57 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 179,533 Rightmove-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (4,16 GBP), wäre die Investition nun 745,96 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,40 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Rightmove eine Marktkapitalisierung von 3,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net